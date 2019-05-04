Руководство Facebook и Instagram приняло решение о блокировке аккаунтов некоторых журналистов и общественников, которые выступали с поддержкой конспирологических теорий и имели связи с правыми силами и радикалами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Rambler, одним из попавших под удар банхаммера стал журналист Алекс Джонс. Он заявлял, что американские власти организовали теракты 11 сентября 2001 года.

Джонса неоднократно обвиняли в распространении конспирологических теорий с помощью сайта InfoWars.

Он обвинял власти США в подготовке терактов 11 сентября. Также журналист высказывал мнение, что что массовый расстрел учащихся в американской школе Sandy Hook в 2012 году был сфабрикован, как и высадка американцев на Луну. Джонса обвиняли в разжигании ненависти к мигрантам.

Заблокированы также аккаунты британского комментатора Майло Яннопулоса и лидера радикальной организации "Нация Ислама" американца Луиса Фаррахана.

Сотрудники соцсети за первые три месяца 2019 года удалили 1,9 миллиона сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 2,5 миллиона сообщений, направленных на разжигание ненависти.

Это первый случай за всю историю Facebook, когда компания отчиталась об удалении вредной информации.