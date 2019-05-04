Китайские СМИ сообщили, что компания Xiaomi готовит к выпуску свой первый монитор для стационарного ПК. Новинка получит металлический корпус и экран с диагональю 23,8 дюйма и разрешающей способностью стандарта 2K. Предполагаемая стоимость будущей модели оценивается в диапазоне от 74 до 120 долларов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, в качестве производителя телевизоров бренд Xiaomi, существующий менее 10 лет, уже успел себя хорошо зарекомендовать. Поэтому выход одного из лидеров китайской электронной индустрии на рынок мониторов был вполне ожидаем многими аналитиками. Выбор размера экрана в 23,8 дюйма представлен разработчиками как "золотая середина" между уже маловостребованными размерами в 21-21,5 дюймов и характерными скорее для инженерного стандарта 27-29 дюймами, передает Day.Az.

В целом Xiaomi не собирается ограничиваться только звучностью своего бренда для привлечения будущих покупателей. Компания решила сделать основную ставку на расширенную функциональность своего продукта. В частности, в подставке монитора предусматривается разместить встроенное беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Кроме того, дизайнеры Xiaomi наделили первый монитор компании ультратонкими рамками.