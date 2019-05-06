Google предоставил больше свободы пользователям для контроля своих личных данных. Поисковый гигант добавил новую функцию, которая позволяет автоматически удалять историю местоположений и данные веб-активности, привязанные к аккаунту Google, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отныне любой пользователь Google, у которого есть аккаунт в Gmail, может автоматически удалять свое местоположение и историю веб-поиска через 3 или 18 месяцев. После включения любые данные, старше указанного периода времени, будут автоматически удаляться из учетной записи на постоянной основе.

Подобный подход к расширению свободы выбора для пользователей связан с иском против Google в 2018 году из-за практики сбора данных истории местоположений. Расследование обнаружило, что поисковый гигант все еще следит за пользователями даже после того, как они отключили эту функцию в своих настройках, что противоречит принятому общему регламенту по защите данных (GDPR).

Google уверяет, что использует подобную практику отслеживания, чтобы улучшить пользовательский опыт. Например, данные о местоположении могут использоваться для рекомендаций по интересным местам во время поиска по картам Google. Однако многие владельцы аккаунтов Google просто не знают, что поисковая компания собирает и хранит личные данные людей о том, какие веб-сайты они посещали или в каких местах они побывали.

Конфиденциальность становится все более серьезной проблемой в технологической отрасли в целом, что может угрожать вмешательством в личную жизнь без ведома пользователей. Такие компании, как Google, расширяют возможности и предоставляют своим пользователям больший контроль над своими данными. Чтобы воспользоваться функцией конфиденциальности, рекомендуется посетить настройки управления активностью своего аккаунта Google.