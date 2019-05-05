Пользователи Firefox в ночь на 4 мая заметили, что их браузер начал сбоить - внезапно отключились все расширения. После наплыва массовых жалоб в службу поддержки выяснилось, что ошибка связана с истечением срока действия сертификата, применяемого для формирования цифровых подписей расширений и аддонов. Теоретически сертификат должен был обновиться сам, однако этого не произошло, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает Techradar, устаревший сертификат заблокировал все расширения, поскольку Firefox просто признает их несовместимыми. Сообщения от разработчиков в социальных сетях уверяют, что о проблеме знают и сейчас активно занимаются ее решением. Но когда сбой починят, не сообщается, пользователям просто рекомендуют ждать.

"Мы сожалеем, что в настоящее время наблюдается проблема, из-за которой существующие и новые расширения не запускаются или не устанавливаются в Firefox. Мы нашли причину и прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить эту функциональность в Firefox. Пожалуйста, потерпите, пока мы исправим проблему", - сообщил глава продукта Кев Нидхэм.

На текущий момент существует один обходной путь, но им можно воспользоваться только при использовании версии Firefox Developer или ранних сборок Nightly. Если заглянуть в раздел "about:config" и установить параметр xpinstall.signatures.required в значение False, тогда расширения снова начнут работать.