https://news.day.az/hitech/1118281.html Toyota и Panasonic займутся развитием сетевых технологий
Toyota и Panasonic займутся развитием сетевых технологий
Японский автоконцерн Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое будет заниматься развитием современных сетевых технологий для автомобилей, жилых домов и городского планирования. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что совместное предприятие будет заниматься созданием современных электромобилей, беспилотных транспортных средств, умных домов, а также развитием технологий сетевой связи, которая будет использоваться в их новой продукции.
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