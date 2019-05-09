Японский автоконцерн Toyota и корпорация Panasonic создадут совместное предприятие, которое будет заниматься развитием современных сетевых технологий для автомобилей, жилых домов и городского планирования. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что совместное предприятие будет заниматься созданием современных электромобилей, беспилотных транспортных средств, умных домов, а также развитием технологий сетевой связи, которая будет использоваться в их новой продукции.