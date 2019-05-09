В браузере Google Chrome, а недавно и в мобильной версии YouTube уже доступен специальный режим - инкогнито. А в ближайшее время эта функция появится в сервисе Google Maps (Карты) и Google Search (поисковик), передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Что это такое



Режим "инкогнито" не позволяет отслеживать действия пользователя и оставляет историю посещения чистой. То есть после использования сервисов никаких "следов" этого не останется.

Как активировать



Чтобы включить режим, необходимо нажать на изображение профиля и активировать в меню опцию "Включить инкогнито". Она помечена специальным значком с изображением шпиона.

Если режим включен - на экране появится темная диагональная полоса. Как это работает - представители Google показали на конференции для разработчиков I/O 2019.

Режим "инкогнито" должен появиться и в мобильных приложениях, и в веб-версиях сервисов. Правда, когда именно - пока неизвестно.

Что еще



Также Google облегчит доступ к единому центру Google Account, который позволяет управлять настройками приватности и безопасности сервисов. Теперь перейти к настройкам можно в любом приложении Google - для этого просто кликните на изображение профиля в правом верхнем углу и перейдите по ссылке на свою учетную запись Google.

Развертывание обновления уже началось.