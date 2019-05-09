В Сети появились очередные неофициальные рендеры будущего iPhone Xr, который увидит мир осенью текущего года. Показанный в них гаджет воссоздан по последним слухам о "яблочном" флагмане. Об этом пишет Pricebaba.

Предполагается, что Apple представит осенью три смартфона, как и в прошлом году. Два из них будут с топовыми характеристиками, в то время, как третий будет более бюджетным.

Также ожидается, что новый iPhone Xr получит дисплей с диагональю 6,1 дюйма, LCD-матрицу и монобровь в верхней части экрана. В ней будет находиться фронтальная камера, а также сканер Face ID, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В основу устройства должен лечь процессор A13 Bionic. Разрешение камеры составит 12 МП. Смартфон также будет поддерживать функцию быстрой зарядки.

Более подробной информации об устройстве пока нет.

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