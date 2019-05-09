Контроль Марка Цукерберга над основными соцсетями обеспечивает ему колоссальное влияние, и это вызывает тревогу.

Такое мнение высказал в четверг на страницах газеты The New York Times один из создателей Facebook Крис Хьюз, занимающий ныне пост старшего советника в Институте Рузвельта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Влияние, которым обладает Марк, колоссально и намного превосходит влияние кого бы то ни было в частном секторе или в правительстве, - пишет он. - Он контролирует три основные коммуникационные платформы - Facebook, Instagram и WhatsApp, которыми ежедневно пользуются миллиарды людей. Совет директоров Facebook играет скорее консультативную, а не контролирующую роль, поскольку Марку принадлежат около 60% голосующих акций. Марк самостоятельно может принять решение о том, каким образом менять алгоритмы Facebook с тем, чтобы определять, что именно читают люди в своих новостных лентах и какие именно условия конфиденциальности они могут использовать".

Цукерберг, отмечает автор статьи, "устанавливает правила для того, каким образом отличать призывы к насилию и поджигательские речи от высказываний просто вызывающего характера, и он может по желанию покончить с конкурентом, скупив его, блокировав его или копируя его".

По словам Криса Хьюза, у него вызывает недовольство то, что Цукерберг, сосредоточившись на вопросах роста соцсети, "пожертвовал безопасностью и культурой общения, обменяв их на клики". "Я разочарован тем, что и я сам, и группа, стоявшая у истоков Facebook, не продумала тщательно вопрос о том, как именно алгоритм составления новостной ленты может изменить нашу культуру, повлиять на ход выборов и усилить позиции лидеров националистов, - отметил он. - Я обеспокоен тем, что Марк окружил себя группой сотрудников, которые поддерживают его позиции вместо того, чтобы оспаривать их".

По мнению Криса Хьюза, "американское правительство должно сделать две вещи: сломать монополию Facebook и регулировать деятельность компании с тем, чтобы она была в большей степени подотчетна американцам".

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом, Крисом Хьюзом, Дастином Московицем и Эдуардо Саверином в период обучения в Гарвардском университете. Ее ежемесячная аудитория превышает 1,94 млрд пользователей во всем мире. Глава Facebook Цукерберг ранее не раз заявлял, что соцсеть намерена способствовать увеличению числа пользователей интернета до 5 млрд к 2030 году.