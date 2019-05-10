Такая технология будет использована в серверном сегменте и высокопроизводительных вычислениях. Компания Intel провела презентацию для инвесторов, в ходе которой были освещены планы на ближайшие годы. В компании заявляют, что уже в июне 2019 года на прилавки поступят процессоры (CPU) Ice Lake на базе 10-нанометровых техпроцессов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, также появятся новые чипы Tiger Lake, применяемые как в компьютерных, так и мобильных решениях. Применение такой технологии позволит "Тигриному озеру" первым на рынке получить новые интегрированные графические процессоры (GPU) Intel Xe. Такие технологии позволят повысить быстродействие графики в четыре раза, по сравнению с процессорами доступными сейчас, передает Day.Az.

Также в компании рассказали, что Intel выпустит 7-нанометровый графический процессор в 2021 году. Такой техпроцесс ожидали на CPU, но компания не озвучила дату их выпуска. Такие GPU будут на базе Intel Xe и на их основе будут созданы графические ускорители, используемые в серверных решениях и при сложных вычислениях. Это будет специализированный, а не массовый продукт. Компания не озвучивает дату внедрения технологии в игровые видеокарты.