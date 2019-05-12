Центр развития электрического воздухоплавания при японском Университете Кюсю приступил к созданию самолетов и летающих автомобилей с электрической тягой на основе разработанных в этом научном центре сверхпроводящих технологий мирового класса. Как передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru, об этом сообщает 11 мая газета The Mainichi Shimbun.

В условиях продолжающегося глобального потепления и глобального роста спроса на авиаперелеты крайне необходимо сокращение выбросов углекислого газа - CO2. По решению Международной организации гражданской авиации (ИКАО) страны-участницы должны к 2050 году вдвое сократить их объемы, по сравнению с уровнем 2005 года. Однако, как считают эксперты, эффективность использования топлива в современных реактивных двигателях уже оптимизирована практически до предела.

Поэтому внимание авиастроителей обратилось к использованию электродвигателей. Несколько стран пытаются создать такие летательные аппараты, отмечает издание, но Университет Кюсю рассчитывает оказаться на шаг впереди благодаря своей сверхпроводящей технологии.