https://news.day.az/hitech/1119591.html WhatsApp признала уязвимость мессенджера перед программами-шпионами
WhatsApp признала уязвимость мессенджера перед программами-шпионами
Администрация мессенджера WhatsApp подтвердила наличие уязвимости, связанной с функцией звонков в приложении. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News.
По словам представителей компании, проблему обнаружили в начале мая. Она проявилась при тестировании новых инструментов для повышения безопасности данных при звонках.
Пользователям порекомендовали обновить мессенджер до последней версии, чтобы избежать возможной утечки информации.
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