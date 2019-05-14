Администрация мессенджера WhatsApp подтвердила наличие уязвимости, связанной с функцией звонков в приложении. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам представителей компании, проблему обнаружили в начале мая. Она проявилась при тестировании новых инструментов для повышения безопасности данных при звонках.

Пользователям порекомендовали обновить мессенджер до последней версии, чтобы избежать возможной утечки информации.