Команда Instagram намерена прекратить в ближайшие недели поддержку отдельного приложения для обмена сообщения Direct. Все связанные с ним разработки и активности будут перенесены в главное приложение, сообщает News.ru.

"Мы намерены прекратить тестирование самостоятельного приложения Direct. Мы сфокусированы на том, чтобы продолжать делать Instagram Direct лучшим местом для веселых бесед с друзьями", - заявил представитель соцсети TechCrunch.

О причинах закрытия он не рассказал.

Direct был запущен в декабре 2017 года. Тестирование началось в шести странах, и в дальнейшем создатели намеревались превратить приложение в полноценного конкурента Snapchat.