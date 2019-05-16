https://news.day.az/hitech/1120382.html Instagram закроет приложение Direct
Instagram закроет приложение Direct
Команда Instagram намерена прекратить в ближайшие недели поддержку отдельного приложения для обмена сообщения Direct. Все связанные с ним разработки и активности будут перенесены в главное приложение, сообщает News.ru.
"Мы намерены прекратить тестирование самостоятельного приложения Direct. Мы сфокусированы на том, чтобы продолжать делать Instagram Direct лучшим местом для веселых бесед с друзьями", - заявил представитель соцсети TechCrunch.
О причинах закрытия он не рассказал.
Direct был запущен в декабре 2017 года. Тестирование началось в шести странах, и в дальнейшем создатели намеревались превратить приложение в полноценного конкурента Snapchat.
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