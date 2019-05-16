Завершилось заседание азербайджано-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области ИКТ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, двухдневной сессией со стороны Азербайджана руководил заместитель министра Эльмир Велизаде, а со стороны Ирана - заместитель министра информационных и телекоммуникационных технологий Ирана, президент Структуры регулирования связи Гусейн Фаллах Чошагани, передает Day.Az.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов, включая текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области телерадиовещания, управления радиочастотами, инфраструктура связи, почтовые и спутниковые услуги, стартапы и электронную безопасность. По итогам обсуждений был подписан соответствующий протокол.

Отметим, что решение о создании рабочей группы было принято в 2016 году на встрече министров обеих стран в Тегеране. Перовое заседание группы состоялось в столице Ирана в январе 2017 года.