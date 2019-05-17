Корпорация Sony и компания Microsoft планируют совместно работать над развитием инновационных технологий и созданием новых услуг на базе облачной платформы Microsoft Azure. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу объявила американская компания, сообщает Day.Az.

Сообщается, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в котором подчеркивается готовность двух компаний рассмотреть вопрос совместной разработки новых технологий и услуг на базе облачной платформы, которые применялись бы в игровых и стриминговых сервисах Sony и Microsoft. "Наше партнерство даст возможность Sony, пользуясь мощностями Azure и Azure AI, предоставить своим клиентам новый игровой и развлекательный опыт", - подчеркивается в заявлении Microsoft.

На протяжении почти 20 лет Sony и Microsoft были конкурентами на рынке видеоигр, где их игровые приставки Playstation и Xbox сражались за господство в индустрии. В 2014 году японская компания запустила сервис облачного гейминга под названием Playstation Now. Аналог от Miscosoft, получивший название Xbox Game Pass, увидел свет летом 2017 года. Облачные гейминговые сервисы используют стриминговые технологии и позволяют их подписчикам удаленно играть на приставках. Для использования сервиса нет необходимости покупать соответствующую игровую консоль, достаточно иметь компьютер или ноутбук средних мощностей.