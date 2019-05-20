Компания LG спроектировала собственный процессор для домашних бытовых приборов и роботов, ответственный за обработку алгоритмов искусственного интеллекта. "Нейрочипы" способны производить сложные вычисления локально, не подключаясь к облаку.

Как говорят разработчики, Neural Engine будут обрабатывать визуальные и голосовые данные "в будущих роботах-пылесосах, стиральных машинках, холодильниках и даже кондиционерах". Это означает, что снабженное "ИИ-мозгом" LG устройство сможет менять свои настройки в зависимости от окружения, ориентироваться в пространстве, где оно никогда не было, и понимать команды пользователя, отданные на естественном языке. Интернет-подключение для этого ему не понадобится, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Neural Engine встроены и функции, отвечающие за безопасность. В LG уверяют, что злоумышленники не смогут перехватить контроль над бытовыми приборами и получить доступ к хранящимся в их памяти данным.

Кастомные ИИ-чипы есть у многих крупных IT-компании. Например, в "пиксельфонах" Google используется процессор обработки изображений Pixel Visual Core, повышающий качество съемки, в "айфонах" - A12 Bionic. А на автомобилях Tesla "нейрочип" отвечает за функции, связанные с автономным вождением.