Корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android ("Андроид"), которой оснащены смартфоны ее производства. К тому же, как уточняет Рейтер, китайская компания не сможет устанавливать программы, разработанные Google, например магазин приложений Google play ("Гугл плей") и электронную почту Gmail ("Джи-мэйл"), на последующие модели своих мобильных устройств.

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая.