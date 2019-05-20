Компания ByteDance - владелец платформы для обмена музыкальными видео TikTok и считающийся самым дорогим стартапом в мире - выпустила новое приложение. Программа называется Feiliao и представляет собой помесь мессенджера с форумом по интересам. Ссылки на скачивание размещены на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Разработчики Feiliao не ставят себе цель заменить WeChat - крупнейший в Китае мессенджер, сочетающий в себе функции социальной сети и платежной системы, а также сервисов по доставке еды, вызову такси, записи ко врачу и так далее. Недавно его аудитория превысила 1,1 миллиарда активных пользователей.

Хотя в Feiliao реализована поддержка электронного кошелька Alipay с возможностью оплаты услуг, новая программа сосредоточена вокруг общения. В ней пользователи могут создавать форумы и чат-группы, переписываться на тему хобби и увлечений, общаться в видеочате.

Как отмечает TechCrunch, Feiliao больше похожа на Jike - другую социальную платформу, которая, как и WeChat, принадлежит холдингу Tencent. В Jike пользователи также могут обсуждать различные темы на основе своих интересов, что делает его одним из ближайших аналогов Reddit в Китае.