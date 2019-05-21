Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K - ВИДЕО
Созданный в России спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A снял видео планеты в формате сверхвысокой четкости 4K, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает производитель видеосистемы британская компания Sen, это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата. На видео можно наблюдать Средиземное и Красное моря в сверхвысокой четкости.
Отмечается, что РКК "Энергия" планирует применять систему потоковой передачи видео в формате 4K компании Sen на будущем спутнике, который разрабатывается.
Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением и создан в интересах правительства Египта. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату.
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