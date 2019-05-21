Решение властей США внести Huawei в черный список стало вызовом для китайской компании, Google и всей отрасли в целом. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил во вторник вице-президент Huawei по Европе Абрахам Лю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом он отметил, что компания продолжает переговоры с Google о путях возможного сотрудничества.

"Мы по-прежнему заняты переговорами с Google, чтобы выработать с их командой возможный путь [решения]", - сказал он.