https://news.day.az/hitech/1121870.html Huawei назвала решение США вызовом
Huawei назвала решение США вызовом
Решение властей США внести Huawei в черный список стало вызовом для китайской компании, Google и всей отрасли в целом. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил во вторник вице-президент Huawei по Европе Абрахам Лю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом он отметил, что компания продолжает переговоры с Google о путях возможного сотрудничества.
"Мы по-прежнему заняты переговорами с Google, чтобы выработать с их командой возможный путь [решения]", - сказал он.
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