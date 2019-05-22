Свыше 49 миллионов записей пользователей Instagram, включая знаменитостей, утекли в открытый доступ. Об этом пишет интернет-портал TechCrunch.

Согласно материалу база данных, принадлежащих знаменитостям и популярным брендам, была опубликована на облачном сервисе компании Amazon, и какое-то время ее можно было просматривать без запроса пароля, что позволяло любому желающему получить доступ к личным данным пользователей, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Среди оказавшейся в открытом доступе информации были фотоснимки владельцев аккаунтов, описание профилей, их личные номера телефонов, а также электронная почта.

По сообщениям портала, эти данные обнародовало в Сети индийское маркетинговое агентство Chtrbox, специализирующееся на продвижении на рынок товаров с использованием услуг известных людей. После того как сотрудники TechCrunch связались с Chtrbox, компания удалила данные из открытого доступа.

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