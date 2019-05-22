Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет. Об этом компания сообщила в своем блоге Google Cloud, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проблема коснулась пользователей Google Suite - платного пакета веб-приложений, который в большинстве своем использовали компании. Незашифрованными хранились пароли, которые были созданы администратором корпоративной сети вручную. Сейчас такой функции в сервисе уже нет.

Google заверил пользователей, что их личным данным ничего не угрожает. Пароли находились внутри защищенного облака Google, и сотрудники не выявили случаев использования их не по назначению.

"Мы очень серьезно относимся к безопасности наших корпоративных пользователей и гордимся тем, что используем самые передовые технологии при защите аккаунта. В этот раз мы подвели своих клиентов и самих себя. Мы приносим извинения нашим пользователям и обещаем исправиться", - говорится в заявлении компании.