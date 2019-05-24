Путешественников предупредили об опасности использования USB-портов для зарядки мобильных устройств в аэропортах. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Forbes.

Выяснилось, что злоумышленники модифицируют эти порты, вследствие чего на мобильное устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение (ПО). Такое ПО может "украсть" данные о владельце, в частности, информацию о банковском аккаунте, без его ведома.

"Допустим, я плохой парень. Я прихожу в аэропорт. Я не собираюсь разбирать всю зарядную станцию, но я могу просто вставить туда свой кабель. Вы видите зарядный кабель Apple и, вероятно, подключаетесь к нему. Однако внутри него встроен специальный чип, который занесет вам вредоносное ПО. Итак, вы заряжаете свой телефон, а я владею вашими данными", - объяснил вице-президент X-Force Threat Intelligence в IBM Security Калеб Барлоу.

Эксперт порекомендовал заряжать телефон обычным кабелем, подключаясь к розеткам в аэропортах, или брать с собой портативный аккумулятор.