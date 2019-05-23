Компания Google высмеяла Apple в новом рекламном видео. Ролик является демонстрацией возможностей навигации в Google Maps с использованием режима дополнительной реальности в новом смартфоне Pixel 3a. Опубликован ролик на YouTube-канале Made by Google, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В видео экран поделен пополам, и левая сторона демонстрирует обычную карту в каком-то из iPhone X, а правая - AR-карту в Pixel 3a.

Также в ролике, сравнивающем устройства, приводятся цены - "яблочный" гаджет оценен в 999 долларов, в то время, как "бюджетный" флагман Pixel 3a - в 399 долларов.

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