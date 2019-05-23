Собственная операционная система для смартфонов и компьютеров, разрабатываемая Huawei, будет готова осенью этого года. По крайней мере, для китайского рынка - об этом заявил в интервью CNBC глава Huawei Consumer BUsiness Group Ричард Ю, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом он подчеркнул, что Huawei переведёт свои устройства на новую ОС лишь в случае, если ей полностью заблокируют доступ к ПО Google и Microsoft. В такой ситуации через некоторое время - в первом или втором квартале 2020-го - операционка Huawei станет доступна и на международном рынке. Она, вероятно, будет основана на опенсорсной версии Android, а приложения для неё придётся скачивать в собственном магазине Huawei, App Gallery.

Китайский технологический гигант на прошлой неделе был включён в специальный "черный список" Министерства торговли США. Туда попадают компании, чья деятельность, по мнению Вашингтона, идёт вразрез с интересами Америки. Американским компаниям запрещено вести бизнес с любыми фигурантами этого списка.

В результате Google заявила, что больше не сможет предоставлять Huawei лицензию на использование Google Play Services. Это значит, что все будущие смартфоны компании лишились бы магазина Google Play, интегрированных в ОС сервисов Google, а также обновлений безопасности. Позже США сделали ряд исключений, которые, среди прочего, позволят смартфонам Huawei ещё три месяца получать апдейты от Google.

Microsoft пока официально не объявляла о прекращении поставок Huawei лицензий на Windows для её популярных ноутбуков линейки MateBook. Тем не менее, эти устройства больше не продаются в онлайн-магазине компании.