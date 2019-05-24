Компания Facebook отчиталась об удалении 2,19 миллиарда фальшивых учетных записей за I-й квартал года. За IV-й квартал 2018-го было стерто почти вдвое меньше - 1,2 миллиарда - поддельных аккаунтов, распространявших спам и дезинформацию, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эти цифры могут показаться очень большими, ведь вся активная аудитория Facebook насчитывает 2,38 миллиарда человек в месяц (согласно финансовому отчету за I-й квартал). В компании объясняют резко выросшее количество деактивированных фальшивок тем, что "злоумышленники проводят автоматизированные атаки, пытаясь создать большое количество аккаунтов за один раз".

Специалисты Facebook, сказано в официальном блоге, вычисляют подделки на этапе регистрации, блокируют неблагонадежные аккаунты в момент входа и удаляют "учетки", уже зарегистрированные в социальной сети. Несмотря на эти усилия, по оценкам компании, 5% пользователей от активной аудитории сервиса (то есть примерно 119 миллионов) не являются реальными.

Вместе с этим Facebook выпустила отчет о прозрачности. В нем сказано, что системы машинного обучения и искусственного интеллекта помогают обнаружить более 95% вредоносного контента (спам, пропаганда терроризма), прежде чем на него начнут жаловаться пользователи. С враждебными высказываниями и фразами, разжигающими ненависть, алгоритмы справляются не так успешно: заблаговременно обнаруживается и удаляются около 65% из них. Тем не менее, это на 24% больше, чем год назад.