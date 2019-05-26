Испанский дизайнер Альваро Пабесио поделился своим видением на интерфейс iOS 13 - новой операционной системы Apple, которая будет представлена в начале июня в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Взяв за основу утечки и слухи, художник изобразил, как, в его представлении, компания Тима Кука визуализирует ту или иную функцию. Полностью с его работой можно ознакомиться на платформе Behance.

WWDC, напомним, откроется 3 июня. Начало презентации - в 20:00 вечера по московскому времени (21:00 по бакинскому времени). Пабесио затронул все предполагаемые аспекты iOS 13: универсальный рабочий стол на "маках" и iPad, "ночной режим", перерисованные "Почту" и "Напоминания", мультиоконные приложения, а также обновленные "Пункт управления" с виджетами и "Центр уведомлений".