Консорциум SD Card Association исключил Huawei из списка партнеров на фоне санкций, принятых против компании в США, сообщает Gizchina.

Официальной документации, подтверждающей это решение, еще нет. На текущий момент название китайской компании было удалено с сайта организации, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru .

Исключение из консорциума не позволит Huawei в дальнейшем выпускать устройства со слотом для SD-карт. Для многих пользователей это может стать неприятным, поскольку SD является массовым форматом, который можно использовать кроссплатформенно.

Однако год назад Huawei представила собственный стандарт карт-памяти Nano Memory. Как и в случае с собственной ОС и магазином приложений, это говорит о том, что китайцы были готовы к возможным ограничениям со стороны США.