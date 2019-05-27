Китайская компания Bytedance, являющаяся одним из самых дорогих в мире стартапов и на международном рынке известная в первую очередь лидирующим в чартах последние месяцы видеоприложением TikTok, собирается выпустить собственный смартфон. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на два источника, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Официально в компании отказались прокомментировать эту информацию, однако выглядит такое намерение логично: Bytedance, пишет TechCrunch, стремится использовать максимальное число разных каналов привлечения аудитории. В прошлом году компании впервые не удалось выполнить план по прибыли, что, по информации Bloomberg, связано с падением рекламных затрат китайского бизнеса.

В январе представители Bytedance подтвердили, что приобрели некоторые патенты и наняли сотрудников производителя смартфонов Smartisan. При этом утверждалось, что связано это с инициативами в области образования. Сделка, тем не менее, указывает на готовность Bytedance развивать собственное "железо".

Как пишет The Financial times, основатель Bytedance Чжан Йимин "давно мечтает о смартфоне с установленными приложениями Bytedance". По слухам, компания готовится в ближайшем будущем выпустить собственный мессенджер, а также стриминговый музыкальный сервис.