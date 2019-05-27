Facebook Messenger, Android Messages и Telegram уже сейчас выглядят предпочтительнее. Эксперты составили свой ТОП-3 список мессенджеров, которыми пользоваться гораздо удобнее и безопаснее, чем знаменитым WhatsApp. Его главные "убийцы" - Facebook Messenger, Android Messages и Telegram. Android Messages. Это приложение от компании Google специалисты назвали фаворитом авансом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, разработчики ещё ведут работы по обновлению своего мессенджера. В нём можно будет обмениваться сообщениями и звонками, передавать файлы. Главное то, что Android Messages будет поддерживать технологию RCS, своеобразную замену SMS и MMS. Чтобы воспользоваться новым приложением, пользователям Android просто нужно будет обновить старую версию. Выйдет новый мессенджер не позднее этого года, передает Day.Az.