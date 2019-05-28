Компания Intel официально представила на выставке Computex новое, 10-е поколение процессоров Core. Эти чипы с архитектурой Ice Lake и ядрами Sunny Cove отличаются более производительной (можно играть в "Танки" в 1080p на "средних" настройках) интегрированной графикой, встроенным контроллером Thunderbolt 3 и, главное, производятся по 10-нм техпроцессу - Intel наконец то готова к массовому выпуску таких чипов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первые процессоры Intel Core i3, i5 и i7 10-го поколения выйдут в июне и предназначены для ультрапортативных систем - от планшетов до ноутбуков уровня 13-дюймового MacBook Pro. У самых мощных чипов в линейке будет до 4 ядер (8 вычислительных потоков), а тактовая частота в режиме TurboBoost может достигать 4,1 ГГц. Для сравнения, U-процессоры Core i7 8-го поколения могли разгоняться до 4,6 ГГц.

Intel объявила о выпуске 10-нм процессоров для ультратонких ноутбуков. Что касается производительности, ядра в Intel Core 10-го поколения могут выполнять на 18% больше инструкций за один цикл, чем их аналоги с архитектурой Skylake, которые, отметим, дебютировали в 2015-м, четыре года назад. Производительность в однопоточных по сравнению с чипами 8-го поколения (Whiskey Lake) выросла незначительно.

Зато Intel отмечает заметный прирост в производительности интегрированной графики: чипы с термопакетом в 15 ватт выдают 1.12 терафлопсов и могут обеспечить приемлемую частоту кадров (более 30 в секунду) во многих актуальных играх при разрешении 1080p. Правда, придётся ограничиться средними или низкими настройками. Например, утверждают в Intel, для CS:GO на средних настройках это до 80 к/с, для World of Tanks на средних - около 35, для Fortnite на низких - около 40.

Также графика поддерживает вывод изображения на три монитора, это могут быть 5K-мониторы с частотой 60 Гц или 4-K мониторы с частотой 120 Гц и 10-битным HDR-цветом.

Более солидную прибавку вычислительной мощности чипы получили в довольно специфических сценариях: например, кодирование видео высокоэффективным кодеком HEVC стало вдвое быстрее, а решение задач в области нейросетевых вычислений (вроде распознавания изображений) ускорено в 2,5 раза.

Конкретные модели процессоров и их характеристики в Intel пока держат в секрете, хотя на рынке новинки должны появиться уже в июне.