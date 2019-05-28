Компания Xiaomi, владеющая суббрендом Redmi, анонсировала двух "убийц флагманов": Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Обе новинки располагают 48-мегапиксельными камерами, OLED-экранами и оптическими сканерами отпечатков пальцев, а стоят на уровне моделей среднего класса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Pro-вариант комплектуется флагманским чипом Snapdragon 855, что делает его самым дешевым устройством с 7-нм платформой Qualcomm. Аппарат оснащен 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19.5:9, а его 20-мп фронтальная камера выдвигается из корпуса, что позволило сделать панель почти безрамочной.

Основной 48-мп датчик (Sony IMX586) Redmi K20 Pro дополняют 13-мп ультраширокоугольный и 8-мп телефотообъективы. Камера умеет записывать замедленное видео со скоростью 960 кадров в секунду, пишет GSMArena.

Емкость аккумулятора - 4000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 27 Вт - как у более дорогих моделей Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Black Shark 2. В компании говорят, что батарея K20 Pro зарядится с нуля до 58% за полчаса, а полностью - за 74 минуты.

Redmi K20 стал вторым смартфоном на рынке, оснащаемым 8-нм процессором Snapdragon 730. У него тоже 48-мп камера, но там установлен сенсор попроще - Sony IMX582. Батарея такого же объема, но поддерживаемая мощность - до 18 Вт.

В продажу новинки поступят к 1 июня. Самая доступная Pro-версия Redmi K20 (6 гигабайт оперативной и 64 ГБ встроенной памяти) обойдется в 2499 юаней. За модель с 8/256 ГБ памяти попросят 2999 юаней.