Компания Lenovo на проводящейся в Тайбэе выставке Computex 2019 представила первый в мире ноутбук, способный подключаться к мобильным сетям 5-го поколения. 5G-модуль для этой модели предоставила Qualcomm, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, передает Day.Az.

Работает устройство на Snapdragon 8cx - самой мощной платформе Qualcomm для ноутбуков. Конфигурация 7-нм процессора включает 8 ядер Kryo 495 (четыре высокопроизводительных и еще четыре - энергоэффективных ядра), графику Adreno 680 и 10 МБ кэш-памяти.

У Snapdragon 8cx два модема: X24 LTE, который поддерживает самую быструю на сегодняшний день категорию LTE-сетей Cat. 22, и X55 5G с теоретической пропускной способностью до 7 гигабит в секунду. Новинка выйдет в рамках инициативы Project Limitless по "созданию ПК нового класса, с подключением к сетям 5G".

"С настоящим 5G в ПК мы получаем скорость, позволяющую быстро передавать огромные файлы, смотреть видео в формате 4К и 8К, пользоваться AR и VR-устройствами, использовать качественную, высокоскоростную видеосвязь в пути и даже играть в онлайн-игры без подключения к Wi-Fi", - сообщили в Lenovo.

Релиз аппарата намечен на начало 2020 года. Другие его характеристики, включая цену, не приводятся.