Сервис Google Maps запускает новую функцию, которая поможет выбрать самые популярные блюда из меню ресторанов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Данная функция работает на базе машинного обучения, при котором названия блюд, предоставленные пользователями Google Maps, сопоставляются с соответствующими фотографиями и отзывами.

При выборе ресторана в Google Maps на вкладке "Обзор" пользователи смогут ознакомиться с информацией от посетителей. Если человек находится в стране, языка которой он не знает, сервис переведет ему все отзывы.

В настоящее время функция просмотра популярных блюд доступна в Google Maps для Android, в ближайшие месяцы ее добавят пользователям iOS.