Два бывших сотрудника компании Facebook обвинили Лиама Бута, главу личной охраны основателя социальной сети Марка Цукерберга, в домогательствах, расистских и гомофобных высказываниях, в том числе в отношении жены Цукерберга Присциллы Чан.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Business Insider.

Сообщается, что один из обвинителей - сотрудник, который был ответственным за подготовку домов к приезду семьи Цукерберга, второй - бывший помощник Бута. Оба обвинителя обратились в юридическую компанию, которая специализируется на подобных делах.

В документах юридической фирмы, которые попали в распоряжение издания, поведение Бута описывается как "полностью оскорбительное", "с ужасной степенью сексуальных домогательств и оскорбительных действий". Отмечается, что рядовым сотрудникам приходилось сталкиваться с расизмом, гомофобией и резкой критикой. В письмах, направленных в юридическую фирму, также выдвинуты обвинения против управляющего директора личного офиса Цукерберга и бывшего специального помощника Барака Обамы Брайана Мостиллера.

В обвинении излагается, что Бут допускал расистские высказывания в адрес Присциллы Чан. Так, говоря о ее способностях водить автомобиль, он якобы говорил, что "она женщина и азиатка, а у азиатов нет бокового зрения". Он также позволял себе подобные высказывания и в адрес сотрудников службы безопасности, в том числе, говоря, что "жизни темнокожих ничего не значат". В других письмах речь идет об обвинениях в гомофобии и сексуальных домогательствах. Отмечается, что ранее обвинители уже заявляли о неподобающем поведении Бута, однако никакие меры приняты так и не были.

"Управление семейными делами (Facebook) серьезно относится к неподобающему поведению и наша команда, занимающаяся персоналом, тщательно расследует подобные дела", - заявил изданию представитель семейного офиса Facebook Бен ЛаБолт. Он отметил, что управление семейными делами обратилось в другие юридические фирмы, чтобы проверить выдвинутые обвинения. Сам Бут, по данным ЛаБолта, находится в отпуске в ожидании завершения расследования.