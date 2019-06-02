Аккаунт в инстаграме американской модели и актрисы Кинси Волански заблокировали, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019. В нем "Тоттенхэм Хотспур" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Модель еще не прокомментировала ситуацию, как и администрация социальной сети.

Стоит отметить, что после случившегося менее чем за сутки на Волански подписалось в инстаграме более 2 млн человек.