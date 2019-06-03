Компания Facebook начала переговоры с комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о создании собственной цифровой валюты GlobalCoin.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявления главы регулятора.

Глава CFTC Кристофер Джанкарло заявил, что комиссия находится на "очень ранней стадии переговоров" с Facebook. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы лучше понимать это", - прокомментировал Джанкарло планы Facebook по запуску собственной криптовалюты.

CFTC контролирует торговлю фьючерсами и деривативами, поэтому любой финансовый инструмент, связанный с GlobalCoin, подпадет под надзор комиссии.

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