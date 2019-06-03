Многочисленные ухищрения производителей смартфонов, пытавшихся в последние годы примирить моду на "бескрайние" экраны с модой на селфи - "чёлки", "дыры", выдвижные и откидные камеры - вскоре, возможно, покажутся нелепыми пережитками прошлого. С интервалом в несколько часов сразу два китайских бренда похвастались в соцсетях новой технологией - камерой, размещенной прямо под дисплеем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сначала вице-президент Oppo (вместе с Vivo и OnePlus контролируется BBK electronics) Брайан Шен поделился коротким видео. В нём лежащий на столе смартфон без видимого фронтального объектива показывает в запущенном приложении "Камера" потолок комнаты. А когда к верхней части дисплея подносят палец, изображение меняется, как будто там размещена камера.

Если инженерам компании действительно удалось решить проблему размещения объектива под экраном, Oppo больше не придётся прибегать к снижающим надежность конструкции ухищрениям вроде выдвижных камер. Шен, впрочем, поспешил охладить энтузиазм фанатов, отметив: на данном этапе подэкранным камерам сложно продемонстрировать то же качество, что и обычным, неизбежна "некоторая потеря оптического качества".

Как вскоре выяснилось, далеко оторваться от конкурентов в разработке спрятанных под дисплеем камер Oppo не удалось. Президент Xiaomi Лин Бин выложил видео прототипа флагманского смартфона Mi 9 с камерой, скрытой под дисплеем.

Как именно решается проблема с пропуском света через дисплей к объективу - неизвестно. Как отмечает издание The Phone Talks, недавно Xiaomi подала патентную заявку на технологию, в которой две части дисплея могут включаться и отключаться независимо, открывая при необходимости путь свету к сенсору камеры.

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