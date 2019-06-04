https://news.day.az/hitech/1125876.html Apple анонсировала черную iOS 13
Apple анонсировала черную iOS 13
Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.
Отмечается, что новую разработку представил старший вице-президент Apple Крейг Федериги в ходе ежегодной конференции для разработчиков The Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019.
В компании добавили, что выход обновления запланирован на осень.
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