Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Отмечается, что новую разработку представил старший вице-президент Apple Крейг Федериги в ходе ежегодной конференции для разработчиков The Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019.

В компании добавили, что выход обновления запланирован на осень.

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