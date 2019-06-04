Компания Apple объявила на конференции для разработчиков WWDC, что откажется в новой операционной системе MacOS 10.15 от программы iTunes. Вместо нее появятся три отдельных приложения: "Подкасты", "ТВ" и "Музыка".

Новые приложения получили красочные боковые панели и понятное меню, по которому проще ориентироваться, чем в iTunes, отмечает The Verge. В приложении "Музыка" пользователи будут получать персональные рекомендации, а в "ТВ" будут доступен эксклюзивный контент от Apple, а также шоу от сторонних производителей, например, Showtime и HBO.

Все ранее купленные записи и созданные плейлисты будут доступны в новой медиатеке.

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