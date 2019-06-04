В понедельник, 3 июня, прошла презентация, открывающая конференцию для разработчиков WWDC 2019. Как обычно, компания представила новые версии операционных систем для смартфонов, планшетов, компьютеров и других устройств компании. Самым ожидаемым было появление темной темы в iOS 13, прекращение поддержки iTunes, а также предоставление доступа разработчикам к портированию приложений с мобильных платформ на компьютеры. Также предполагалось, что Apple наконец покажет новый Mac Pro, последняя версия которого выходила в 2013 году. Как передает Day.Az, об этом пишет Lenta.ru.

iOS стала черной

На мероприятии практически час времени уделили презентации новой версии iOS. Как и ожидалось, в iOS 13 появится темная тема, в которой перекрасили все системные программы в темный цвет. Также из подобных мелочей появилась возможность печатать свайпами, как в сторонних клавиатурах. Однако, по словам старшего вице-президента по разработке ПО Крейга Федериги, обновление направлено на повышение скорости системы: Face ID работает на 30 процентов быстрее, обновления приложений и системы "весят" на 50 процентов меньше, а программы запускаются в два раза быстрее.

Из других нововведений, к примеру, в Apple объездили всю территорию США, чтобы обновить приложение "Карты". О других странах пока ничего не говорится, а до России это вообще доберется нескоро. В приложении "Фото" изменили инструменты редактирования и добавили возможность переворачивать видео (на самом деле долгожданная функция), а также добавили быстрое удаление дубликатов снимков и поменяли алгоритмы поиска. В "Сообщениях" теперь можно создавать стикеры из Memoji, а AirPods научились зачитывать сообщения из любых мессенджеров (с поддержкой Siri Shortcuts). Для повышения безопасности разработали новое API для регистрации на различных сайтах с помощью аккаунта Apple.

Для iPad сделали отдельную операционную систему

Уже в iOS 11 и 12 наблюдался сильный разрыв между операционными системами для смартфонов и планшетов, в результате Apple выделила отдельное название для планшетной версии своей ОС - iPadOS. Информация об этом появилась за несколько минут до начала презентации. После критики iPad Pro, связанной с невозможностью нормально работать на планшете, Apple сильно поменяла систему. Во-первых, теперь iPad сможет работать с флешками через стандартное приложение "Файлы". Также появились жесты для работы с текстом: для копирования, вставки и отмены действия достаточно выделить область и провести тремя пальцами.

В режиме многозадачности появилась возможность добавить несколько приложений, а клавиатуру можно уменьшить для печати одной рукой. При работе со стилусом задержка уменьшилась с 20 до 9 миллисекунд. В плане внешнего вида изменений мало: добавили темную тему, как и в iOS 13, а также разрешили размещать виджеты на домашнем экране.

iTunes наконец закрыли

В новой версии macOS Catalina больше не будет плеера iTunes. Вместо него появится три новых приложения: "Музыка", "Подкасты" и "ТВ". Синхронизировать iPhone можно будет при помощи файлового менеджера Finder. В целом большой новости в этом нет, так как iTunes, похоже, ненавидели все и это был очень перегруженный плеер. Купленные треки останутся в медиатеке, просто будут отображаться в "Музыке".

Также в новой macOS появится функция подключения iPad в качестве второго экрана. Вместе с этим на всех устройствах Apple появится приложение Find My, в котором, по сути, просто совместили "Найти друзей" и "Найти мой iPhone", а в случае кражи компьютер можно полностью заблокировать. Как и предполагалось, разработчикам дали простой инструмент для портирования программ с iPad на Mac под названием Catalyst. Больше ничего особенного по теме Mac не показали, если не учитывать обновление самого дорогого компьютера Apple Mac Pro.

Самый дорогой компьютер Apple теперь на колесиках

Эта тема касается очень узкой прослойки людей, но все равно любопытно взглянуть, что же Apple считает самым мощным компьютером. Во-первых, стоит напомнить, что в последний раз Mac Pro обновляли в 2013 году и тогда о "ведерке" были смешанные отзывы. Затем Apple пообещала вернуться к истокам и выпустить модульный компьютер. В итоге получилась "терка", к которой опционально можно установить колесики.

Итак, теперь в Mac Pro можно поставить процессор Intel Xeon с 28 ядрами, способный постоянно работать на полной мощности благодаря новой системе охлаждения. Вместе с тем он поддерживает до 1,5 терабайта оперативной памяти, и внутрь можно установить четыре видеокарты AMD Radeon Vega Pro, суммарно дающие производительность в 56 терафлопс и 128 гигабайт видеопамяти. Такая машина способна одновременно рендерить три потока 8К-видео в Final Cut с частотой кадров в 30 fps, или 12 потоков 4К-видео. В нагрузку к этому предлагают 32-дюймовый 6К-монитор, выполненный в том же дизайне с отверстиями. Ценник на самый простой Mac Pro начинается от шести тысяч долларов, за монитор придется выложить пять тысяч. Также необходимо учитывать, что стоимость ножки для монитора составляет тысячу долларов.

Apple Watch стали еще более независимыми и отслеживают месячные

Apple все сильнее пытается отделить Apple Watch от iPhone и сделать часы более независимыми. Так, watchOS 6 получила ряд приложений, позволяющих реже обращаться к смартфону: калькулятор, диктофон и аудиокниги. Также у часов появится собственный App Store, и не нужно будет устанавливать приложение на iPhone, чтобы оно отображалось на Apple Watch. Кроме того, предложено больше отдельных программ, недоступных для iPhone и работающих только на Watch.

Изменений для оценки здоровья также немного. Во-первых, появится отдельное приложение для отслеживания месячных: оно показывает период максимальной фертильности, время до овуляции и так далее. Запустят программу для оценки окружающего шума и предупреждения, когда он превышает допустимые значения. Отдельно отмечается, что Apple не записывает и не передает все происходящее вокруг, а просто оценивает уровень шума. Ну и, разумеется, с новой версией watchOS на часах Apple появятся новые циферблаты и выйдут новые расцветки ремешков.

iPhone 5s и другие "устаревшие" устройства перестанут обновляться

Все обновления систем станут доступны осенью 2019 года. iOS 13 будет доступна на iPhone SE, 6s и новом iPod touch, iPadOS - iPad Air 2, Mini 4 и всех Pro. Таким образом, iPhone 5s и более старые модели лишаются обновления, хотя они получали iOS 12, несмотря на то, что вышли более пяти лет назад. Следующими на очереди iPhone SE и 6s, которые, судя по всему, лишатся iOS 14. Тестовая версия всех операционных систем доступна для разработчиков с момента анонса, для всех остальных появится позже.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!