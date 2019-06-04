Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что компания не является монополией. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Apple не занимает доминирующую позицию ни на одном рынке.

Он также добавил, что доля продажи смартфонов Apple в США составляет не больше 35%.

Кук подчеркнул, что проверка властей США в отношении компании является "справедливым" решением.

Ранее сообщалось, что акции Apple рухнули на фоне данных о грядущей проверке минюста США.

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