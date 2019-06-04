https://news.day.az/hitech/1126203.html В работе Facebook произошел сбой
В работе Facebook произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается во вторник в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 12:48 по времени Восточного побережья США (20:48 Баку)", - говорится в сообщении.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Мексике и Великобритании. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Малайзии, Бельгии, Германии и Италии.
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