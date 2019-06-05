В Азербайджане прошла III Республиканская олимпиада по робототехнике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, члены Клуба Робототехники Центра SMART OWL Кямран Рзаев и Данил Козаков заняли второе призовое место, завоевав серебряные медали.

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