https://news.day.az/hitech/1126377.html В Азербайджане прошла III Республиканская олимпиада по робототехнике
В Азербайджане прошла III Республиканская олимпиада по робототехнике
В Азербайджане прошла III Республиканская олимпиада по робототехнике.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, члены Клуба Робототехники Центра SMART OWL Кямран Рзаев и Данил Козаков заняли второе призовое место, завоевав серебряные медали.
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