Анонсируя операционную систему iOS 13 на конференции WWDC 2019 в Сан-Хосе, представители Apple долго рассуждали о преимуществах обновления, но не упомянули одну важную функцию, которая позволит увеличить срок службы аккумулятора i-устройств. Как стало известно из публикации на сайте компании, в состав апдейта включат новую систему, которая будет поддерживать батарею в оптимальном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эта функция "поможет уменьшить скорость изнашивания аккумулятора, сократив время, которое ваш iPhone проводит полностью заряженным". Другими словами, смартфон, подключенный к зарядному устройству, больше не будет пытаться удерживать батарею заряженной на 100%.

iOS 13 будет запоминать распорядок, когда пользователь ставит "айфон" на зарядку, сказали в Apple. Например, если система решит, что заряжать аккумулятор выше 80% избыточно, она не станет этого делать. И наоборот, если алгоритмы машинного обучения поймут, что зарядка предвидится нескоро, запас батареи будет восполнен до 100%.

Новый подход на основе ИИ лучше прежнего, когда Apple искусственно замедляла устаревшие iPhone с изношенными батареями для избежания их внезапного выключения. Скандал, напомним, разгорелся в конце 2017 года: тогда в компании признались, что iOS ограничивала производительность iPhone c изношенными, переохладившимися или просто близкими к разрядке батареями. Делалось это не из корыстных побуждений, заявляли из Apple, а ради комфорта пользователей и продления срока службы смартфонов.

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