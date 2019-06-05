Группа разработчиков подала в отношении Apple групповой иск, обвинив производителя в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Как утверждают истцы, компания Тима Кука на протяжении многих лет удерживала монополию на продажу и распространение программ в магазине App Store, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Apple "ненадлежащим образом монополизирует этот рынок", диктуя свои цены авторам iOS-приложений. Компания оставляет себе 30% выручки с продаж, запрещает устанавливать стоимость менее $0,99 и требует, чтобы цена всегда заканчивалась на $0,99. Из-за этих ограничений App Store оказывается переполненным предложениями - там свыше 2 миллионов программ, - и "никто их не видит", жалуются разработчики.

Иск был подан в федеральный суд Сан-Хосе и может получить статус коллективного. Это означает, что присоединиться к нему может любой, кто продавал приложения в App Store на территории США, пишет The Verge.

По словам истцов, Apple "сдерживает инновации", снижает объемы продаж как самих iOS-приложений, так и внутри них, и препятствует разитию, навязывая разработчикам свои строгие правила. Если им откажут в размещении на App Store, выложить программу для "айфона" больше будет негде.

В прошлом месяце Верховный суд США разрешил потребителям подавать иски к Apple по аналогичным жалобам на монополию в App Store. Как заявлял один из истцов, он вынужден скачивать программы из магазина Apple, переплачивая за них.

В компании на это отвечали, что пользователи, совершающие покупки в App Store, являются не их клиентами, а клиентами разработчиков. Судья эти доводы отклонил, постановив, что все владельцы i-устройств - клиенты Apple, а потому имеют право подавать антимонопольные иски в отношении компании.

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