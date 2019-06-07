https://news.day.az/hitech/1126661.html Google купит этот сервис за $2,6 млрд
Google купит этот сервис за $2,6 млрд
Google заключил соглашение о покупке платформы для бизнес-аналитики Looker в рамках сделки на сумму $2,6 млрд.
Об этом говорится в пресс-релизе материнской структуры Google - Alphabet, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Интерфакс".
Looker войдет в состав Google Cloud, которая объединяет все облачные сервисы компании.
Сделка базируется на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.
В Google ожидают, что сделка будет завершена позднее в 2019 году.
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