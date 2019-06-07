Презентация компании Boston Dynamics, которая прославилась своими человекоподобными роботами, провалилась. Во время демонстрации того, как передвигается их мини-собака, на сцене что-то пошло не так.

Робот почему-то притворился мертвым, хотя такой команды не было. Что это был за сбой, в компании не объяснили, но презентация после этого продолжилась.

Куда более пугающий эпизод произошел уже в коридорах выставки. Впервые в истории робопес пообщался с настоящей собакой. И это был определяющий момент - кто же будет главным, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

И хотя пес поначалу отнесся ко всему с опаской, робот в итоге поработил его игрушкой, и тому уже стало все равно - он увлекся игрой.

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