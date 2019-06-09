Мощный компьютер Mac Pro 2019, анонсированный на презентации WWDC 2019, удивил не только своим скандальным дизайном похожим на "терку", но оказался настолько дорогим, что шокировал многих потенциальных покупателей. В базовой комплектации десктоп обойдется покупателям в 5999 долларов, а в топовой - свыше 45 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Поскольку внутри используются комплектующие от обычного X86-64 совместимого компьютера, то энтузиасты решили проверить, сколько будет стоит аналог Mac Pro 2019 под Windows 10. Ожидаемо, что цена оказалась на порядок ниже, но насколько - результат удивляет.



Системный блок Mac Pro

Стоит также отметить, что получить точную копию Mac Pro не получится по многим причинам, например, материнскую плату, корпус и ускоритель Afterburner купить отдельно нельзя - это эксклюзивные разработки Apple.

Напомним характеристики базового Mac Pro 2019:

Процессор: Intel Xeon W-3223 (LGA 3647, 8 ядер/16 потоков, частота до 4 ГГц);

Оперативная память: 32 ГБ ECC DDR4-2666;

Видеокарта: AMD Radeon Pro 580X;

Накопитель: NVMe SSD 256 ГБ;

Выходы: 2х USB 3.0 Type A, 2х Thunderbolt 3, 2x 10Gb Ethernet;

Блок питания: 1500 Вт;

Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0;

Комплект: Magic Keyboard и Mouse 2, кабель USB-C на Lightning (1 м).

А вот так выглядит аналогичный по мощности компьютер под Windows 10 с ценниками:

- Процессор: Intel Xeon W-3223 - 1100 долларов;

- Воздушное охлаждение: Noctua NH-U14S DX-3647 - 90 долларов;

- Материнская плата: SUPERMICRO MBD-X11SPA-TF-O - 500 долларов;

- Оперативная память: 4x8 ГБ ECC DDR4-2666 - 260 долларов;

- Видеокарта: Sapphire Radeon Pulse RX 580 8Gb - 200 долларов;

- Накопитель: NVMe SSD Samsung 970 EVO Plus 250Gb - 80 долларов;

- Блок питания: EVGA SuperNOVA 1600 T2 - 450 долларов;

- Карта расширения: ASUS ThunderboltEX 3 - 90 долларов;

- Беспроводной модуль: ASUS PCE-AC55BT B1 - 50 долларов;

- Клавиатура, мышь и провод USB-C на Lightning - 270 долларов;

- Корпус: Thermaltake Level 20 XT Black - 190 долларов;

-Операционная система: Windows 10 Pro - 200 долларов.

Итоговая цена аналогичного комплекта составила 3480 долларов, что почти вдвое дешевле, чем стоит базовый Mac Pro 2019. Но тут стоит учитывать то, что Mac Pro не предназначен для обычных пользовательских задач и уж тем более игр - это профессиональный рабочий инструмент для обработки фотографий или видеомонтажа.

Вывод тут прост: если вам импонирует экосистема Apple с ее macOS и не смущает ценник в 5999 долларов, то в этом случае Mac Pro - идеальный для вас продукт. Но если вы способны собрать компьютер и выбрать комплектующие чисто под себя, то такой ПК выйдет ощутимо дешевле и не сказать, что хуже по производительности - разница будет только в программном обеспечении.

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