Члены Конгресса Соединенных Штатов Америки решили провести специальное антимонопольное расследование в отношении крупнейших технологических гигантов. Власти США хотят установить причины доминирования компаний Apple, Amazon, Google и Facebook.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам Дэвида Сисилини, демократа из юридического комитета нижней палаты Конгресса США, конгрессмены хотят избавиться от издержек чрезмерной монополизации, во власти которой находится рынок цифровых услуг, передает Day.Az.

Для этого конгрессменам предстоит выяснить, почему такие крупные технологические платформы, как Apple, Amazon, Google и Facebook, продолжают доминировать.

"Google контролирует девяносто четыре процента поискового трафика, а в соцсети Facebook зарегистрировано свыше двух с половиной миллиардов людей. Это крупнейшие цифровые сервисы в мире. Соответственно, факт монополии просто очевиден", - говорит Сисилини.

Рынок цифровых услуг, по словам Сисилини, далек от идеального, так как технологические гиганты собирают персональные данные пользователей своих сервисов, а затем используют такую информацию в ущерб неприкосновенности личной жизни простых обывателей.

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