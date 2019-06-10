Руководство ряда крупных IT-компаний, ранее разорвавших связи с Huawei из-за санкций США, предписало своим сотрудникам перестать контактировать с китайским производителем. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, подобные ограничения ввели Intel и Qualcomm, исследовательская фирма InterDigital Wireless и южнокорейский оператор LG Uplus, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На международных встречах инженерам этих компаний запрещено обсуждать с китайскими коллегами любые вопросы, связанные с технологиями и утверждением технических стандартов, включая 5G-сети. В пресс-службе Intel и Qualcomm ответили, что предоставили своим сотрудникам инструкции по соблюдению ограничительных мер США, а в LG Uplus заявили, что "добровольно воздерживаются от взаимодействия с работниками Huawei, за исключением встреч по вопросам установки или обслуживания сетевого оборудования".

Ранее обвинив Huawei в ведении деятельности, идущей вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США, администрация Дональда Трампа запретила американским фирмам вести с ней бизнес. В результате партнерство с Huawei разорвали лидеры IT-индустрии: от Google и Western Digital до Intel и Qualcomm.

Как выразился один из опрошенных агентством экспертов, из-за начавшейся между США и Китаем "технологической войны" внедрение высокоскоростных сетей замедлится, поскольку Huawei - один из крупнейших в мире поставщиков 5G-оборудования. А запрет на контакты с Huawei "разведет каждого по своим углам, поскольку нам нужно сотрудничество, чтобы получить 5G. Это должен быть глобальный рынок", - сказал сотрудник одной из европейских компаний.

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